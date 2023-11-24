 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Öğretmenlere Saldırı: 3 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Öğretmenlere Saldırı: 3 Öğretmen Yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde öğrenci velileri tarafından darbedilen 3 öğretmen yaralandı. Okul idaresinin haber etmesi üzerine polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu saldırıyı kınayarak, öğretmenlere destek olacaklarını belirtti. Darp edilen öğretmenler okula dönerek görevlerine devam etti.

24.11.2023 - 11:31,  Güncelleme: 13:43
Abone Ol

ŞANLIURFA'da bir okulda öğretmenlerin yangın merdiveninden inmemesi konusunda uyardığı öğrencinin yakınları, okulu bastı. Müdür ile 3 öğretmeni darbeden 4 şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Konuklu Mahallesi'nde bulunan Konuklu İlkokulu'nda meydana geldi. Öğretmenler, okul çıkışında ana kapı yerine yangın merdivenini kullanmak isteyen bir öğrenciyi uyardı. Bunun üzerine öğrenci eve giderek öğretmeni tarafından azarlanıp kendisine tokat atıldığını söyledi. Bu olayı duyan öğrencinin yakınları okula gitti. Okul müdürünün odasına giden öğrenci yakınları ile öğretmenler arasında önce tartışma, ardından arbede çıktı. Arbede, odada bulunan öğretmenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Okul müdürü Rıdvan Eviz ile öğretmenler Muhammet Aksoy, Sedat Adıgüzel ve Emine Polat Zencirci yaralandı.İhbar üzerine okula jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okulda ilk müdahalesi yapılan okul müdürü ve öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından öğretmenler taburcu edildi. Olayın ardından 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ BURUK KUTLADILAR

Olayın yaşandığı Konuklu İlkokulu Müdürü Rıdvan Eviz, yaşananlardan dolayı üzüntülü olduklarını belirterek, Öğretmenler olarak çok üzgünüz, böyle bir olayı tasvip etmiyoruz dedi.

Öğretmenlerden Muhammet Aksoy ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden önce kendilerine karşı yapılan şiddetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Halen yaşanan olayın şoku içinde olduklarını ifade eden Muhammet Aksoy, 'Dün bir öğrencimizi uyardığımız için okula konuşmaya gelen 4 yakını tarafından ben ve öğretmenimiz şiddete uğradık. Bunlar, eğitimciler olarak tasvip etmediğimiz olaylar. Üzgünüz bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyoruz. Biz işimizin başında olduğumuzu göstermek için bilinçli olarak okula geldik diye konuştu.

Sedat Adıgüzel ise yaşadığı olayın üzüntüsünü belirterek şunları söyledi

'Bugün Öğretmenler Günü'ne özel okulumuzda birçok program hazırlamıştık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir kutlama hazırlamıştık. Dün de aslında bunun provalarını yapacaktık. Gerçekten üzüldük, bugün hiçbir öğretmenimiz kutlama yapmak istemiyor. Hastaneden rapor almadık, saldırıya uğrayan diğer arkadaşlarımız ve ben, bugün okulumuzda görevimizin başında olmayı tercih ettik, okula geldik, öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olayların yaşanması bizi gerçekten üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz.Yaşanan olayda darbedilen diğer bir öğretmen olan Emine Polat Zencirci de uğradıkları şiddeti kınayarak, bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını temenni etti.

Kaynak: DHA

Öğretmenler Günü, Muhammet Aksoy, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Şanlıurfa'da Öğretmenlere Saldırı: 3 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Elitaş'tan Vali Çiçek'e tam destek
14:18 Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig maçları kanal değiştiriyor
14:04 Yapılan yol 9 ayda delik deşik oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başından savdığı vatandaş çalmadık kapı bırakmadı
13:38 Hiç kem küm etmedi! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz sorusuna net cevap
13:34 Bambaşka Biri dizisi final yapıyor
13:14 Koronadan sonra yeni kabus! Çin'de yayılan gizemli hastalık okulları kapattırdı, hastaneler dolup taşıyor
12:44 Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış
12:18 Deste deste sahte dolarla yakalandılar! Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar
12:10 Depremden önce 6 milyona alıcı bulan daireleri şimdilerde 1 milyona satamıyorlar
11:52 Bir zincir markette gizlice kadınların etek altı fotoğraflarını çeken komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 14:52:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Öğretmenlere Saldırı: 3 Öğretmen Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement