Şanlıurfa'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 42 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 269 aracın kontrolü gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 42 sürücüye 71 bin 680 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde ayrıca 5 okul servisi 60 gün, 5 okul servisi 30 gün ve 6 araç da eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafikten men edildi.