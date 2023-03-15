Şanlıurfa'da sel felaketi! Yerleşim yerleri sular altında kaldı, eğitime ara verildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sel felaketi! Yerleşim yerleri sular altında kaldı, eğitime ara verildi

15.03.2023 12:01

Şanlıurfa dün akşam saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan yoğun yağışlara teslim oldu. Kentteki çok sayıda sokak ve cadde göle dönerken, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Kentte eğitime 1 gün ara verilirken, Vali Salih Ayhan yaşanan felaketi, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı. İnsan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum" sözleriyle anlattı.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 itfaiye erinin kayıp olduğunu açıkladı.

Son dakika: Şanlıurfa sele teslim! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri aranıyor

BAKAN SOYLU: DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli Valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yataklarının etraflarında, her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var" dedi. Bakan Soylu, sel felaketinde hayatının kaybedenler arasında 1 buçuk yaşındaki bir çocuğun da olduğunu açıkladı.

"SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI"

Ayhan, dün akşam Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire." dedi.

Son dakika: Şanlıurfa sele teslim! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri aranıyor

EĞİTİME BUGÜN İÇİN ARA VERİLDİ

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Vali Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi. Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye bugün okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Şanlıurfa sele teslim! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri aranıyor

HASTANE SULAR ALTINDA KALDI

Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de şiddetli yağışlardan etkilendiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti: "Eyyübiye Eğitim Araştırma Hastanemiz özellikle yoğun bakım servisi su altında kaldı. Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur."

Vali Ayhan, bir kişinin su baskını nedeniyle olumsuz etkilendiğini hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Şanlıurfa sele teslim! Evler ve hastaneler sular altında kaldı, eğitim durdu

KENTTEN GELEN GÖRÜNTÜLER ENDİŞE VERİCİ

Öte yandan kentin farklı noktalarında çekilen görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor. Çekilen videolarda kocaman caddelerin coşkun sular altında kaldığı, birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı, arabaların sokaklarda yüzdüğü görülüyor.

Son dakika: Şanlıurfa sele teslim! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri aranıyor
Son dakika: Şanlıurfa sele teslim! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri aranıyor
Son dakika: Şanlıurfa sele teslim! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri aranıyor
YORUMLAR (1)
  • Erhan Kıvanç: Allah devletimize güç kuvvet versin. Orada yaşayanların yardımcısı olsun. Çok büyük afetler yaşıyoruz . Bunları görmezden gelip yapilacak calismalarda devleti suçlamak bence nankörlük olur Cevap Yaz 66 27 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sel felaketi! Yerleşim yerleri sular altında kaldı, eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sel felaketi! Yerleşim yerleri sular altında kaldı, eğitime ara verildi - Son Dakika
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