ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

16.08.2022 17:48
ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hayati Harrani Mahallesi'nde, 52 ES 383 plakalı otomobilindeki Ahmet S. (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu.

YORUMLAR
500
Pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü Pazar yerinde otomobili taradılar: 1 ölü Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güvenlik görevlisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement