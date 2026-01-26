Şanlıurfa'da tek teker üzerinde motosikletiyle trafiği tehlikeye atarak seyreden sürücüye para cezası kesilirken, ehliyetine süresiz el konuldu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu sürücünün kimliği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu.
Ayrıca, sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Tek Tekerli Motosiklet Cezası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?