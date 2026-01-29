Şanlıurfa\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.S. idaresindeki 55 JV 505 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolu kırsal Kösecik Mahallesi mevkisinde M.A. yönetimindeki 34 UL 0769 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
