Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 108'inci kilometresinde yaşandı. Mehmet P.'nin kullandığı 33 TA 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada Mustafa P., Halil P., Zehra P. ve Gazal P. yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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