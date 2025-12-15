Şanlıurfa'da trafo içinde ceset bulundu - Son Dakika
Şanlıurfa'da trafo içinde ceset bulundu

15.12.2025 12:47
Şanlıurfa'da elektrik kesintisi sonrası trafoda akıma kapılan bir gencin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'da, elektrik kesintisi ihbarı üzerine trafo merkezine giden ekipler, duvarının bir bölümü kırılmış trafonun içinde akıma kapılan kişinin cesediyle karşılaştı. Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafonun duvarının bir kısmının kırılmış olduğunu fark etti.

CESET, KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Trafoya giren ekipler, yerde hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Kaçak elektrik almak için girdiyse cezasını bulmuş. Kul hakkına girmenin sonucu, hem bu dünyada hem öbür dünyada cezasını çeker. 1 0 Yanıtla
