Şanlıurfa'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
3-sayfa

Şanlıurfa'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa\'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var
10.01.2026 20:40
Bozova'da bir evdeki tüp patladı, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde tüp patlaması yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bozova ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpü patladı. Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. - ŞANLIURFA

Son Dakika 3-sayfa Şanlıurfa'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
