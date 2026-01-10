Şanlıurfa\'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde tüp patlaması yaşandı. Olayda ölü ve yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bozova ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde mutfak tüpü patladı. Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. - ŞANLIURFA