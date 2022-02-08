Şanlıurfa'da turizm çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik protokol imzalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kültür ve turizm çeşitliliğinin arttırılması, ziyaretçilerin kentte daha fazla konaklamasını sağlamak amacıyla, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ile paydaş kurumlar arasında protokol imzalandı.

Şanlıurfa'nın, kültür, tarih ve turizm alanında var olan değerlerinin geliştirilmesi, bacasız sanayiden hak ettiği payı alması amacıyla, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Büyükşehir, Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü, Viranşehir belediyeleri ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasında İnanç Turizmi, Güney Turizmi, Kurtuluş Müzesi ile İbrahim Tatlıses Müzesi protokolü Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Etkinlikte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, projelerin kent turizmi açısından önemli olduğunu aktararak, katkı sunan belediyeler ve kurumlara teşekkür etti.

Salgın döneminde Şanlıurfa'nın turizm noktasında diğer şehirlere göre daha fazla cazibe merkezi olduğunu aktaran Erin, "Önümüzdeki dönemde çok daha fazla bir ziyaretçi akınına uğrayacağımızı değerlendiriyoruz. Bugün altına imza atacağımız projelerle Şanlıurfa'ya gelecek insanlar bu büyük zenginliklere daha kolay erişebilecekleri bir dönüşüme yönelik çalışmaları içermektedir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Şanlıurfa'da kazılan her alanda tarihi eserlerin bulunduğunu ve bu yönüyle kentin açık hava müzesi olduğunu anlatarak yapılan çalışmaların kent turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yapılan projelerle kente gelen ziyaretçilerin daha fazla vakit geçirmesini amaçladıklarını aktaran Beyazgül, "Çok büyük tanıtım yaptık, birlikte çok güzel çalışmalar yaptık, Şanlıurfa bölgenin cazibe merkezi oldu. Bundan sonra da bu daha güçlü bir şekilde devam edecek. Turizmin diğer kolları üzerinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz, gastronomi ve müzik üzerinde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da projenin kent için hayırlı olmasını temenni ederek, kentin bacasız sanayide yakaladığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında yapılan çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz arasında protokol imzalandı.

Öte yandan, programda belediye başkanları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici arasında da kentte kadın konukevinin yapılması için imzalar atıldı.