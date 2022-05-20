Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı

20.05.2022 13:10

Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı Çalışmaların 210 günde tamamlanması için ekranla sayaç kurulduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın trafik yükünün en yoğun olduğu Abide Kavşağı'nda 210 gün sürmesi beklenen ve trafik akışını rahatlatacak çalışmalar için geri sayım başladı.

Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı

Çalışmaların 210 günde tamamlanması için ekranla sayaç kuruldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın trafik yükünün en yoğun olduğu Abide Kavşağı'nda 210 gün sürmesi beklenen ve trafik akışını rahatlatacak çalışmalar için geri sayım başladı. Kavşağa kurulan sayaç ile vatandaşlar da çalışmaları yakından takip edebiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının en yoğun olduğu Abide Kavşağı'nda 210 gibi kısa sürede tamamlanması planlanan yapım ve düzenleme çalışmaları için geri sayım saracı da monte edildi. Çalışmalardaki kalan gün ise sayacın ekranında gösterilerek, vatandaşların da çalışmaları yakından takip etmesi sağlanıyor. Devam eden şehrin kalbi konumunda bulunan Abide Kavşağı Projesi için yürütülen çalışmalarda ise ekipler köprü ayaklarının kazı yapılıyor. Her gün binlerce aracın geçiş güzergahı olan Abide Kavşağında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 adet yeni köprü yapılacak. Proje ile İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlanacak. Ayrıca çalışmalarda kavşakta mevcutta bulunan ağaçlar ise iş makineleri ile sökülerek kentin farklı bölgelerine nakledilirken, alt yapı çalışmalarında ise mevcut hatların yeri değiştirilerek, zeminin iyileştirilmesi gerçekleştirilecek. Çalışmaları 210 gün sürecek projenin toplam 7 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı
Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı
Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı
Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı

YORUMLAR
500
Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor Kadınlar öğrenip aile bütçesine katkı sağlıyor Kick boksta dünya üçüncüsü olan Şıhanlıoğlu'nun hedefi şampiyonluk Kick boksta dünya üçüncüsü olan Şıhanlıoğlu'nun hedefi şampiyonluk
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:05:15. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement