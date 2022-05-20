Şanlıurfa'da ulaşıma nefes olacak projede geri sayım başladı

Çalışmaların 210 günde tamamlanması için ekranla sayaç kuruldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın trafik yükünün en yoğun olduğu Abide Kavşağı'nda 210 gün sürmesi beklenen ve trafik akışını rahatlatacak çalışmalar için geri sayım başladı. Kavşağa kurulan sayaç ile vatandaşlar da çalışmaları yakından takip edebiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının en yoğun olduğu Abide Kavşağı'nda 210 gibi kısa sürede tamamlanması planlanan yapım ve düzenleme çalışmaları için geri sayım saracı da monte edildi. Çalışmalardaki kalan gün ise sayacın ekranında gösterilerek, vatandaşların da çalışmaları yakından takip etmesi sağlanıyor. Devam eden şehrin kalbi konumunda bulunan Abide Kavşağı Projesi için yürütülen çalışmalarda ise ekipler köprü ayaklarının kazı yapılıyor. Her gün binlerce aracın geçiş güzergahı olan Abide Kavşağında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 adet yeni köprü yapılacak. Proje ile İpekyol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesini birbirine bağlanacak. Ayrıca çalışmalarda kavşakta mevcutta bulunan ağaçlar ise iş makineleri ile sökülerek kentin farklı bölgelerine nakledilirken, alt yapı çalışmalarında ise mevcut hatların yeri değiştirilerek, zeminin iyileştirilmesi gerçekleştirilecek. Çalışmaları 210 gün sürecek projenin toplam 7 ayda tamamlanması hedefleniyor.