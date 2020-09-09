Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan "uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak" suçundan araması bulunan şüpheli H.K. ise kırsal Saygın Mahallesi'nde yakalandı.

Ekipler, operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.T, R.K, M.D, N.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri araçlara ve kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

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