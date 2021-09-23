Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram metamfetamin, 214 gram toz esrar, 941 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MHP, 7 kişiyi partiden ihraç etti! Başkan Yardımcısı Yalçın: Kötü huylu kişiler parti ve teşkilatta barınamaz

Toplanan para, öğrencilere burs olacaktı! Çeşmeyi tahrip eden hırsızlar muhtarı da bıktırdı

TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi