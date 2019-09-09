Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü
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Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü

47 dakika önce

Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan Halaf Sağır'ın (18) üzerine yük asansörü düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sağır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağır'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, Eyyübiye, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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