ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI

24.05.2022 13:00

ŞANLIURFA'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde kentteki yöresel yemekler tanıtıldı.

ŞANLIURFA'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde kentteki yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa Gastronomi Merkezi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, stantlarda kadınlardan yemeklerin yapılışı hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinlikte davetlilere yöresel yemek olan tirit ikramında bulundu.

ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI
ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI
ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI
ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI
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Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri davul zurna eşliğinde tanıtıldı Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri davul zurna eşliğinde tanıtıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, YÖRESEL YEMEKLER TANITILDI - Son Dakika


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