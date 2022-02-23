Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi

23.02.2022 10:41
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinde semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde 24 esnaf hakkında idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinde semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde 24 esnaf hakkında idari para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ve Ticaret il Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler ilk olarak Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Hal Pazarı'ndan aldıkları fiyatları semt pazarlarındaki etiket fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Denetimlerde fiyat etiketi bulundurmayan 21 pazar esnafı ile fahiş fiyat nedeniyle 3 pazar esnafına idari para cezası uygulandı.

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Para Cezası, Şanlıurfa, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi - Son Dakika


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