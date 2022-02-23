Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinde semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde 24 esnaf hakkında idari para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ve Ticaret il Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler ilk olarak Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Hal Pazarı'ndan aldıkları fiyatları semt pazarlarındaki etiket fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Denetimlerde fiyat etiketi bulundurmayan 21 pazar esnafı ile fahiş fiyat nedeniyle 3 pazar esnafına idari para cezası uygulandı.