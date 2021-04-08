Şanlıurfa'daki Mahmut Nedim Efendi Konağı, Milli Mücadele'nin izlerini taşıyor - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı döneminde Şanlıurfa'yı işgal eden Fransızların karargah olarak kullandığı Mahmut Nedim Efendi Konağı, aradan 101 yıl geçmesine rağmen duvarındaki mermi ve şarapnel izleriyle Milli Mücadele'ye ışık tutuyor.

Atatürk Mahallesi'nde 1903 yılında yılında geleneksel mimariyle tasarlanan Mahmut Nedim Efendi Konağı, İngilizlerin ardından Urfa'yı işgal eden Fransızlar tarafından karargah olarak kullanıldı.

Halkın büyük mücadelesiyle 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtarılan Urfa'da, Milli Mücadele'nin simgesi haline gelen tarihi konak, Şanlıurfa Valiliğince 12 yıl önce restorasyonu yapılarak "Kurtuluş Müzesi"ne dönüştürüldü.

Kentin kurtuluş mücadelesine ışık tutan müzede, Milli Mücadele'ye katılanların yakınlarından temin edilen kılıç, tabanca, makineli tüfek ve giysilerin yanı sıra İstiklal madalyalarına ait örnekler, mektuplar, kurtuluşa öncülük eden ve "Onikiler" olarak anılan kentin o dönemki ileri gelenlerinin yöresel kıyafetli balmumu heykelleri yer alıyor.

Müze Sorumlusu Zeynep Yılmaz, AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızların karargah olarak kullandığı Mahmut Nedim Efendi Konağı'nın mücadelenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Konağın Şanlıurfa'nın yüz akı olduğunu, bundan 101 yıl önce Şanlıurfa'nın kahraman yiğitlerinin bir destan yazdığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'nın mücadelesinin simgesi haline gelen Mahmut Nedim Efendi Konağı, gelecek nesillere aktarılması için valilik tarafından 12 yıl önce müzeye dönüştürüldü. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan tarihe tanıklık eden ender bir yapı. Burası 11 Nisan Şanlıurfa'nın kurtuluş mücadelesinin en güzel tanığı, bizler de bu bilinçle yeni nesillere tarihi aktarmaya çalışıyoruz."

Konağın 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtarıldığını anımsatan Yılmaz, "Konağın duvarları şehit dedelerimizin kanlarının izlerini taşıyor. Yaşanan çatışmaların ve milli mücadele günlerinin izlerini taşıyor. Duvarlarında top, mermi ve şarapnel parçalarının izleri hala duruyor. Konağın çevresinde Fransız güçleriyle bizim güçlerimiz arasında yaşanan çatışmalarda bir gecede 82 gencimizin şehit olduğunu biliyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak adına bu mekan müzeye dönüştürüldü." diye konuştu.

Konağın duvarlarında hala mermi çekirdeği çıkıyor

Mahmut Nedim Efendi Konağı'nın milli mücadele ruhunu anlatan güzel bir örnek olduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konağın duvarlarındaki izler öyle belirgin ki bakan o günün mücadelesini fark edebiliyor. Geçenlerde duvarlarında bir mermi çekirdeği çıkardım ve müzede sergileniyor. Bizim şanlı tarihimiz burada, ziyaretçilerimiz gelip görebilir. Kapımız açık, genç nesiller gelip dedelerinin atalarının yokluğa rağmen nasıl bir mücadele verdiğini görebilir. Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer. Gençlerimiz tarihi iyi öğrenmeli ve iyi araştırmalı. Tarihi araştırmak için en iyi yer de şu anda içinde bulunduğumuz mekandır. Buraya gelsinler o günlerin hatırasını, izlerini yaşasınlar. En önemlisi de kendilerinden sonra gelecek kuşaklara aktarsınlar"

Müzeyi ziyaret eden Mehmet Taşkın, konaktan çok etkilendiğini ifade ederek, "Burada duran izler o günleri adeta yaşatıyor. Duvarlardaki mermi, şarapnel parçalarının izleri çok büyük. Etkilenmemek elde değil. Tarihi yaşamak istiyorsanız mutlaka buraya gelmelisiniz." ifadelerini kullandı.