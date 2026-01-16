Şanlıurfa\'dan Suriye\'ye Yardım Tırları Gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin Halep kenti ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde başlatılan ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan 3 tır için Mevlana Celalettin Rumi Cami ve Külliyesi yanında tören düzenlendi.

İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, hayırseverlere ve katkısı olan herkese emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından yapılan duaların ardından yardım tırları Suriye'ye uğurlandı.