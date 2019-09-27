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Şanlıurfa Emniyetinde devir teslim töreni

28 dakika önce

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu düzenlenen törenle görevi Selçuk Doğuş'a devrettiEmniyet Müdürleri Kararnamesiyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, görevi Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selçuk Doğuş'a devretti.

Şanlıurfa Emniyetinde devir teslim töreni, System.String[]

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu düzenlenen törenle görevi Selçuk Doğuş'a devretti


Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, görevi Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selçuk Doğuş'a devretti. İl Emniyet Müdürlüğündeki törene Vali Abdullah Erin'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi, kurum amiri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve emniyet mensubu katıldı. Görevi devreden Tipioğlu, yaptığı konuşmada Şanlıurfa için bir çok şey yaptıklarını ve suç oranlarını düşürdüklerini söyledi. Şanlıurfa'ya atanan Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ise meslek hayatında Veysel Tipioğlu ile bir çok yerde yollarının kesiştiğini söyleyerek kendisinden devraldığı görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise her iki müdüre de görevinde başarılar diledi.


Görevi devrettiği Selçuk Doğuş'a başarılar dileyen Tipioğlu, polis memurlarıyla vedalaştıktan sonra ilden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Veysel Tipioğlu, Selçuk Doğuş, Şanlıurfa, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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