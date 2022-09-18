Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 1, yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 1, yaralı

18.09.2022 13:44
Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 1, yaralı

Şanlıurfa haberine göre ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, PKK/ YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken,  1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da zıpkınla balık avlamak amacıyla gölete giren lise müdürü boğuldu Şanlıurfa'da zıpkınla balık avlamak amacıyla gölete giren lise müdürü boğuldu Sirkeli Höyüğü'nde Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor Sirkeli Höyüğü'nde Tunç ve Demir çağlarına ait kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor
Kaynak: DHA

Hudut Karakolu, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 1, yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 13:49:29. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da hudut karakoluna saldırı: 1 şehit 1, yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement