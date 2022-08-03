Şanlıurfa ÇEMATEM yataklı hizmet vermeye başlayacak - Son Dakika
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Şanlıurfa ÇEMATEM yataklı hizmet vermeye başlayacak

03.08.2022 13:52
Şanlıurfa ÇEMATEM yataklı hizmet vermeye başlayacak

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (ÇEMATEM) incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (ÇEMATEM) incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle birlikte ÇEMATEM'i ziyaret etti.

Merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Gülüm, çalışanlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gülüm, merkezde yataklı servis hizmeti için hazırlıkların tamamlandığını, bu hafta itibariyle yataklı tedavi hizmeti verilmeye başlanacağını belirtti.

Merkezin 32 yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Gülüm, şunları kaydetti:

"ÇEMATEM'de yatan hasta servisinde bulunan hasta odaları ile hemşire, doktor, tedavi odalarına ait düzenlemeler yapıldı. Malzeme ihtiyaçları karşılanmış, aktivite odalarına ait materyaller sağlanmaya başlanmış hizmet vermeye hazır hale getirildi. Yatan hastaya yönelik haftalık planlama şimdiden belirlendi. ÇEMATEM'de 2021 Aralık ayında 26 hastanın ayaktan tedavi ve takibi yapılmıştır. 2022 yılı haziran ayına kadar olan dönemde ise bu sayı 205'e ulaşmıştır. Bu kapsamda okullarda, camilerde, kuran kurslarında, yaz okullarında ve ev ziyaretlerinde bağımlılık konusunda eğitimler vermekteyiz. Ayrıca madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırılması amacıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalıştaylar düzenleyerek alkol, tütün, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarının önüne geçilmesi hedeflemekteyiz."

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Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Mehmet Gülüm, Şanlıurfa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa ÇEMATEM yataklı hizmet vermeye başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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