Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu

17.08.2022 21:40
Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 genç boğuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 genç boğuldu.

A.A. (16) ile S.A. (15), serinlemek için Aksarnıç Mahallesi yakınlarında sulama kanalına girdi.

Gençlerin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık haberlerine bildirdi.

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları aramada, boğulan iki gencin cesedine ulaştı.

Cesetler, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu - Son Dakika
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