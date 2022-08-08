Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu - Son Dakika
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Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu

08.08.2022 18:40
Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında parçalanmış bir ceset bulundu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırında parçalanmış bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Suriye sınırında yer alan Ateşoğlu Hudut Karakolu ile Boztepe Hudut Karakolu arasındaki bölgede parçalanmış bir ceset bulundu. Cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, sınıra yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ceset üzerinde inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Hudut Karakolu, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu - Son Dakika
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