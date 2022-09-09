Şanlıurfa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

09.09.2022 14:52
Şanlıurfa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akşam kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akşam kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Halis Polat, Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı.

Dalgıç polis ekipleri, çocuğun düşmüş olma ihtimaline karşı tahliye kanalında arama çalışması yaptı.

Kayıp çocuğun yakını Mehmet Polat, AA muhabirine, "Bizim köy ve çevredeki 2 köyde dün akşamdan beri çocuğu aradık ama bulamadık. Son ihtimal tahliye kanalına düşmüş olmasından korkuyoruz, çünkü en son kanala yakın yerde gören olmuş. Ekipler bu nedenle kanalda arama yapıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halis Polat, Şanlıurfa, Köseköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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