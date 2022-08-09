Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

09.08.2022 19:42
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ramazan Yıldız'ın (31) kullandığı 06 ET 0619 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 12. kilometresinde, Hacı Aslan (55) idaresindeki 06 ADR 240 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Aysun (52), Şükran (56), Kudret (56) ve Hatice Aslan (57) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ramazan Yıldız, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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