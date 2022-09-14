Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi 'nde bir adrese düzenlendiği operasyonda 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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