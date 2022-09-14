Şanlıurfa'da 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

14.09.2022 17:16
Şanlıurfa'da 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Merkez Jandarma Karakolu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese düzenlendiği operasyonda 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirdi.

JASAT ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 74 gram esrar ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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