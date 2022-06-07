Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi

07.06.2022 00:57
Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların daha rahat ve serin ortamda seyahat etmeleri için kentte hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimi yapıldı.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların daha rahat ve serin ortamda seyahat etmeleri için kentte hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimi yapıldı.

Hava sıcaklığının arttığı kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi özel halk otobüslerinde ve belediyeye ait otobüslerde klimaları denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförleri klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Şanlıurfa genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri; toplu taşımada seyahat eden vatandaşların, klimasını çalıştırmayan veya kurallara riayet etmeyen toplu taşıma araçlarının plaka, tarih ve saat bilgilerini 153 iletişim merkezine iletmesini istedi.

Zabıta ekipleri, kent genelinde şehir içi ulaşım araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da 80 dönüm buğday tarlası yandı Şanlıurfa'da 80 dönüm buğday tarlası yandı Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı Kan davalı aileler 4 yıl sonra barıştı
Kaynak: İHA

Zabıta Daire Başkanlığı, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:06:56. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement