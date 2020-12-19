Boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone görüntüleri
Boş cadde ve sokaklar
Çalışan temizlik işçileri
Gezen sokak hayvanları
Devriye gezen polis araçları
Çalışan kargo elemanları
Caddeleri yıkayan belediye ekipleri
Viranşehir
Mahalle fırınlarında vatandaşların ekmek alması
İşyerlerin açan bazı esnaflar
-Temizlik görevlilerin sokakta çalışması
Ekiplerin parkta ağaç budaması Cadde ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika