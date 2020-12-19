ŞANLIURFA - Sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa 'nın Siverek ve Viranşehir ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

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