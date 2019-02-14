Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

29 dakika önce

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg1,61 1,61
Pamuk yağı Kg 3,90 3,90
Mısır Kg 0,74 0,98
Çiğit Kg 0,85 0,85
Kütlü pamuk Kg 2,65 3,45
Preseli pamuk Kg 7,00 7,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Mısır, Şanlıurfa, Ekonomi
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