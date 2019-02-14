Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,61 1,61 Pamuk yağı Kg 3,90 3,90 Mısır Kg 0,74 0,98 Çiğit Kg 0,85 0,85 Kütlü pamuk Kg 2,65 3,45 Preseli pamuk Kg 7,00 7,00





Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: