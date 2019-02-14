Şanlıurfa Ticaret Borsası
29 dakika önce
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Buğday
| Kg
|1,61
| 1,61
|Pamuk yağı
| Kg
| 3,90
| 3,90
|Mısır
| Kg
| 0,74
| 0,98
|Çiğit
| Kg
| 0,85
| 0,85
|Kütlü pamuk
| Kg
| 2,65
| 3,45
|Preseli pamuk
| Kg
| 7,00
| 7,00
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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