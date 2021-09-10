Adem Ünal ve İsmail Çetinkaya Şanlıurfa'ya Veda Etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya onuruna bir veda programı düzenlendi.

Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezinde (GESEM) düzenlenen veda programına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile kamu kurum kuruluşları idarecileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa gibi stratejik bir yerde görev yapan çok sayıda meslektaşlarını yeni görev yerlerine uğurladıklarını kaydederek, "Her birinin Şanlıurfa'da yaptığı hizmetleri tarih kaydediyor, kaydetmeye de devam edecek. " dedi.

Yeni görev yerlerine gidecek olan Adem Ünal ve İsmail Çetinkaya'ya başarılar dileyen Vali Erin, "Her ikisinin de yolu açık olsun. Hepsi gelip geçici. Yakın zamanda biliyorsunuz babamı kaybettim. Bir kez daha şunu anlıyoruz ki devlete millete olan borcumuzu ifa etmekten ve devlet adamı gibi davranmaktan bizim başka takip edeceğimiz bir yol yok. Hiçbir şey ve hiçbir şart bunu değiştirmemeli. Adaletten, haktan, hakkaniyetten neye mal olursa olsun ayrılmamak lazım. Gerçekten mağdurun mazlumun yanında durmak lazım. Mağdur mazlum olmayana da insanca muameleyi yapacağız. Ama zamanımızın bir bölümünü yetime, mağdura, kimsesize, size ulaşmakta zorlananların takipçisi olmaya ayırmak çok daha önemli. Bu durum, Şanlıurfa için çok daha önemli. O insanların beklemedikleri zamanda yanlarında olduğumuzu hissettirmek devletimizin büyüklüğünü bu insanların yanında durarak sergilemek, insan ve amir olarak üzerimize düşen en önemli görevdir. Bunu arkadaşlarımızın yaptığına biz şehadet ediyoruz. Allah, her ikisinin de yolunu açık etsin. Daha uzun süre devletimize, milletimize hizmet etmelerini diliyorum. " diye konuştu.

Adem Ünal ve İsmail Çetinkaya'nın da birer veda konuşması yaparak helallik istediği program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Türkiye genelinde 624 mülki idare amirinin görev yerlerini değiştiren kararname ile Eyyübiye Kaymakamlığı görevinde bulunan Adem Ünal Tekirdağ Saray Kaymakamlığına, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı görevinde bulunan İsmail Çetinkaya Kırşehir Vali Yardımcılığına atanmıştı.