Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlıyı gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlıyı gözaltına aldı

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlıyı gözaltına aldı

02.07.2023 22:53

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarında 'Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata'ya saygısızlık' başlıklı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu M.E'nin (13) güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ve gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi. Valilik, bu tür provokatif eylemlere izin vermeyeceklerini vurguladı.

Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında "Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata'ya saygısızlık" başlıklı paylaşımların yapıldığı kaydedildi.
İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu M.E'nin (13) güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi Disney Plus, Ermeni lobisinin çağrısı sonrası Atatürk dizisinin iptal edildiği iddialarına yanıt verdi

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa Valiliği, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlıyı gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Fransa yangın yeri! Marsilya'da göstericiler sıfır araçları ateşe verdi
22:47 Fransa'da gözü dönen protestocular sıfır otomobilleri yaktı
22:03 Kılıçdaroğlu'nun tatil iddialarına CHP'den yalanlama geldi
21:59 CHP'den Kılıçdaroğlu'nun 5 günlük tatilini lüks villada geçirdiği iddialarına yalanlama
21:11 Bitlis Hizan ilçesinde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:09 Bitlis'in Hizan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
21:06 Meksikalı Belediye Başkanı Timsahla Evlendi
21:04 Meksikalı belediye başkanı, timsahla evlendi: Birbirimizi seviyoruz, önemli olan bu
21:02 Ölümü Fransa'yı karıştırmıştı! Nahel'in ailesinden ilk açıklama geldi!
20:58 Fransa'da olayların başlamasına neden olan gencin babaannesinden sükunet çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 23:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan zanlıyı gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement