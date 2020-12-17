Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AMATEM ve ÇEMATEM'de incelemede bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (ÇEMATEM) incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin ile beraberindeki İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Kara ile hizmete başlanan merkezlerde incelemede bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

Erkuş, AMATEM ve ÇEMATEM'in kentte kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.