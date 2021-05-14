Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da vatandaşlar ve güvenlik görevlileriyle bayramlaştı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erin ile beraberindekiler, Tel Abyad'da ilk olarak vatandaşların huzur ve güveni için çalışan polis ve askerleri görev yerlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Erin, ziyaret ettiği ilçe esnafının da bayramlarını tebrik ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ziyarette Vali Erin'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti.