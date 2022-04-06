Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:13
Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Erin, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, milli mücadelede üstlendiği misyonu nedeniyle milletçe çok şeyler borçlu olunan kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Ulusal bir gayenin sesi olan Anadolu Ajansının, kurulduğu günden bu yana doğru, hızlı, etik ve tarafsız habercilik anlayışıyla ülkenin gururu olduğunu ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, dünyanın saygın haber ajansları arasında tartışmasız bir yer edinmiştir. Gelişen iletişim teknolojileriyle farklı mecralardaki dezenformasyona karşı, doğru bilginin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, Anadolu Ajansına olan ihtiyaç daha çok hissedilmiştir. Bu ihtiyaca cevap vererek halka ulaştığı mecraları genişleten Anadolu Ajansı, 102 yıllık başarı dolu geçmişiyle milletimizin gururudur. Kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde, Anadolu Ajansına emek veren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor, yurdumuzun ve dünyanın dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm ajans çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum."

YORUMLAR
500
Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Karabük Valisi Gürel, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Karabük Valisi Gürel, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Ajansı, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement