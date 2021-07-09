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Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı - Son Dakika

Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı

09.07.2021 14:33
Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı, System.String[]

Şanlıurfa ve Mardin'de tüm uyarılara rağmen borcunu ödemediği belirtilen ve elektrik kesintilerine direnç gösteren grupların, Dicle Elektrik çalışanlarını silahla tehdit ederek saldırıda bulunduğu belirtildi.

Şanlıurfa ve Mardin'de tüm uyarılara rağmen borcunu ödemediği belirtilen ve elektrik kesintilerine direnç gösteren grupların, Dicle Elektrik çalışanlarını silahla tehdit ederek saldırıda bulunduğu belirtildi.

Şanlıurfa ve Mardin'de tüm uyarılara rağmen uzun süredir borçlarını ödemedikleri için elektrikleri yasal mevzuat gereği kesilen bazı abone grupları Dicle Elektrik görevlilerine saldırdı. Birçok farklı noktada görevlerini yapmaya çalışan dağıtım şirketi personeli silahla tehdit edilerek ağır şekilde darp edildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Perşembe günü sahada görevini yapmaya çalışan personele yönelik saldırılardan biri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Yolaldı köyünde 3 kişilik görevli ekip, bir grup tarafından telefonlarına en konulmak suretiyle rehin alındı. Rehin alınan personelden Hüseyin Biray darp edildikten sonra eziyet etmek için kavurucu güneşin altında 45 dakika bekletildi. Derik ilçesinde ise borçlu abonelerin engelleme girişimine karşın jandarmadan yardım istenmek zorunda kalındığı bildirildi.

"SİLAHLA TEHDİT EDİP DİPÇİKLE YARALADILAR"

Diğer bir saldırı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleşti. Bölgede borcu olmayan abonelerin kesintiden mağdur olmaması için şirket tarafından yapılmak istenen jeneratör dağıtımı engellendi. Borçlu gruplar görevlileri darp ederken, jeneratörü almak isteyen vatandaşları ölümle tehdit etti.

Yine Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Altınbaşak mevkiinde kaçak elektrik denetimi sırasında görevlilere önce silahla ateş açıldı, sonrasında ise silah dipçiğiyle kafalarına vurularak darp edildi. Olayda 2 personel başlarından ağır şekilde yaralanırken bir personel de kolundan hafif yaralandı.

GÖREVLİ KAMYON SÜRÜCÜLERİNİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Dicle Elektrik çalışanlarına yönelik en ağır saldırının ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra mahallesinde meydana geldiği kaydedildi. Şirket tarafından borcu olmayan abonelere yapılmak istenen jeneratör dağıtımı engellendi. Jeneratörleri taşıyan kamyonun geçeceği toprak yol önceden su dökülerek çamur haline getirildi. Grup araçların çamurlu yolda yavaşlamasını fırsat bilerek taşlı saldırıya geçti. Olayda 2 kamyon şoförü taş, sopa ve yumruk saldırısına maruz kalarak ağır şekilde yaralanırken, kamyonlar da büyük hasar gördü. Yine Ceylanpınar'a bağlı Büyükçaylı köyünde ise borcu olmayan bir aboneye verilen bir jeneratör, borçlu aboneler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

DİCLE ELEKTRİK: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Olayların ardından bir açıklama yapan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, yapılan kesintilerin yıllardır biriken ve Şanlıurfa ve Mardin'de toplamı 4,8 milyar lirayı geçen ödenmeyen faturalar sebebiyle olduğunu hatırlattı. Şirket açıklamasında şunlar belirtildi:

"Uzun yıllardır biriken milyarlarca liralık elektrik borçlarını ödemeye yanaşmayan bazı kesimler, son dönemde çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerine karşı mukavemetlerini şiddet boyutuna taşımış durumdadır. Bize ve kolluk kuvvetlerine gösterdikleri mesnetsiz şiddetin de ötesinde, aynı kesimler, sosyal medya üzerinden organize dezenformasyon kampanyalarıyla şirketimizi karalamaya ve kendilerini mağdur göstermeye çalışmaktadır. Tüm engelleme ve saldırılara rağmen, borcunu ödemeyen ve ahlaksız yöntemleri tercih eden bu kesimlere karşı geri adım atılmayacaktır. Şirketimiz bir taraftan kamu sorumluluğu ile borçlarını düzenli ödeyen abonelerine hizmet götürmeye devam ederken, öte taraftan bu kriminal girişimlere karşı hukuki ve adli tüm imkanlarını seferber etmeye devam edecektir."


Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı
Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı
Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı
Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı
Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı

Şanlıurfa, Saldırı, Mardin, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik kesintilerine direnç gösteren gruplar çalışanlara saldırdı - Son Dakika


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