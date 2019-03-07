Şanlıurfa'yı Gıda Üretim Üssü Haline Getireceğiz"

Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, yakın bir gelecekte Şanlıurfa
'yı ülkenin ve dünyanın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettirdiklerini belirtti.
DSİ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, bölgenin kalkınması, vatandaşların refah seviyelerinin yükselmesi, işsizliğin azalması, terör hadiselerinin azaltılması adına bölgenin makus talihini değiştirecek Güneydoğu Anadolu
Projesi'nin (GAP) hız kesmeden devam ettiğine dikkat çekti.
GAP'ın en önemli illerinden birinin Şanlıurfa olduğunu hatırlatan Mevlüt Aydın, son 16 yılda hayata geçirdikleri sulama projeleri ile 2 milyon 657 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını vurgulayarak, "Böylece çiftçimize yıllık 1,149 milyar lira zirai gelir artışı sağladık.
Yakın bir gelecekte Şanlıurfa'yı ülkemizin ve dünyanın önemli bir gıda üretim üssü haline getirmek için sulama yatırımlarını gece gündüz devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, GAP kapsamında Suruç
Ovası'nın da suya kavuştuğunu aktardı.
Şanlıurfa'ya Atatürk
Barajı'ndan su götürdüklerini anımsatan Aydın, yürüttükleri çalışmalar sayesinde kentin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.
Mevlüt Aydın, ilçelere de memba kalitesinde içme suyu temin edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Diğer taraftan son 16 yılda inşa ettiğimiz 20 taşkın koruma tesisi ile Şanlıurfa şehir merkezi ve ilçelerinde 37 meskun mahal, taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli
'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."