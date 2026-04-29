Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadelede umut büyüyor
Şanlıurfa’da bağımlılıkla mücadelede umut büyüyor

29.04.2026 09:43
Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi, 9 gencin daha bağımlılıktan kurtulmasını sağlayarak mezun sayısını 109’a yükseltti.

Şanlıurfa’da madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren Liman Ayık Yaşam Derneği, yürüttüğü çalışmalarla gençlere umut olmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği proje kapsamında 90 günlük tedavi sürecini başarıyla tamamlayan gençler için mezuniyet töreni düzenlendi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE 109 GENÇ YENİDEN HAYATA KAZANDIRILDI

Yaklaşık 20 aydır faaliyetlerini sürdüren Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi, son mezuniyet töreniyle birlikte bağımlılıktan kurtulan genç sayısını 109’a çıkardı. Dernek bünyesinde uygulanan rehabilitasyon programları sayesinde gençlerin yeniden topluma kazandırılması hedeflenirken, düzenlenen mezuniyet programı da bu başarıyı taçlandırdı. Programa belediye yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve aileler katılım sağladı.

AİLENİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Oruç, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolünün hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Oruç, bağımlılığın yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu belirterek, gençlerin yeniden hayata kazandırılmasının en büyük kazanım olduğunu ifade etti. Ailelerin bilinçli ve dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Oruç, bu mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

MEZUNİYET COŞKUSU VE UMUT DOLU MESAJLAR

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mezun olan gençler ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Konuşmaların ardından günün anısına pasta kesimi gerçekleştirilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Dernek yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaların süreceğini ve daha fazla gencin hayata kazandırılması için projelerin devam edeceğini belirtti.

Haber: Mehmet Güngördü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:35
Bütün maçlar aynı saatte Süper Lig’de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 11:02:22.
