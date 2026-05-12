Şanlıurfa’da su zirvesi! Ulusal Su Planı masaya yatırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa’da su zirvesi! Ulusal Su Planı masaya yatırılacak

Şanlıurfa’da su zirvesi! Ulusal Su Planı masaya yatırılacak
12.05.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa’da düzenlenecek “Ulusal Su Planı Çerçevesinde Türkiye’de Suyun Sürdürülebilir Geleceği” panelinde su verimliliği, kuraklık ve sürdürülebilir su yönetimi ele alınacak. Harran Üniversitesi ile SUTAD iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte uzman isimler kritik değerlendirmelerde bulunacak.

Türkiye’nin su geleceğine yön verecek önemli organizasyonlardan biri Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. Harran Üniversitesi ile Su Tasarrufu ve Verimliliği Derneği (SUTAD) iş birliğinde düzenlenen “Ulusal Su Planı Çerçevesinde Türkiye’de Suyun Sürdürülebilir Geleceği” başlıklı panel, 14 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in katılımıyla gerçekleştirilecek programda, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi tüm yönleriyle ele alınacak.

Şanlıurfa’da su zirvesi! Ulusal Su Planı masaya yatırılacak

SU YÖNETİMİ STRATEJİK BİR MESELE HALİNE GELDİ

SUTAD Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu, su yönetiminin artık yalnızca teknik bir konu olmadığını, aynı zamanda stratejik bir mesele haline geldiğini ifade etti. Büyükhatipoğlu, Harran Üniversitesi ile yürütülen iş birliğinin Ulusal Su Planı’nın sahada uygulanabilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Panel kapsamında özellikle tarımda su verimliliği, kuraklık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir su yönetimi gibi kritik başlıklar detaylı şekilde değerlendirilecek. Uzman isimler tarafından yapılacak sunumlarda, Türkiye’nin mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri de masaya yatırılacak.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEK

Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Harran Üniversitesi’nin, panelde önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Özellikle tarım ve su alanındaki akademik altyapısıyla öne çıkan üniversitenin, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projeleriyle dikkat çektiği ifade edildi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmaların, üniversiteyi su ve tarım alanında ulusal ölçekte önemli bir referans noktası haline getirdiği kaydedildi. Programın GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

SU VERİMLİLİĞİ VE KURAKLIK MASAYA YATIRILACAK

Panelde DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, SUTAD Genel Başkanı Uğur Büyükhatipoğlu ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik boyunca su-gıda-enerji ilişkisi, kuraklığın etkileri ve tarımsal üretimde sürdürülebilirlik gibi konular uzman görüşleriyle değerlendirilecek. Yetkililer, panelden çıkacak sonuçların Türkiye’nin su politikalarına katkı sunmasının hedeflendiğini belirtti.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Şanlıurfa’da su zirvesi! Ulusal Su Planı masaya yatırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?
SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler SPK engelledi WEEX boyut atladı: Fenomenler, sahte hesaplar ve izinsiz faaliyetler

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:59:53. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da su zirvesi! Ulusal Su Planı masaya yatırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.