Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu - Son Dakika Spor

Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu

6 saat önce

Türkiye'nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da gençlere yönelik "Haydi Gençler Büyükşehir'deyiz" tatili hediyesi olarak Dart Turnuvası düzenledi.

Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu, System.String[]

Türkiye'nin en genç illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da gençlere yönelik "Haydi Gençler Büyükşehir'deyiz" tatili hediyesi olarak Dart Turnuvası düzenledi.


Turnuva Tek kategoride 120 sporcunun ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya'nın katılımıyla gerçekleşti.


Turnuvanın başlama startını yapan Kaya, "Bu güzel organizasyon için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemize ve AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kollarına teşekkür ediyorum. Programımız dart turnuvasıyla başladı, araksından masa tenisi turnuvası ve Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması yapılacak. Sömestr tatilinde gençlerimiz için, çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik olma kanaatindeyiz ve bu amaçla bu turnuvayı düzenliyoruz. Bütün gençlerimizi ve bütün çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde bu olanaklarından faydalanmasını bekliyoruz. Bu vesile ile turnuvada derece alan sporcuları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.


Dart turnuvasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya'ya AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç da eşlik etti. Turnuvada Mahmut Demir birincilik, Muhammed Bilal Basmacı ikincilik, İbrahim Halil Ok üçüncülük, Muhammet Ali Çakmak ise dördüncülük derecesi ile müsabakaları tamamlayan sporlar oldu" dedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sait Kaya, Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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