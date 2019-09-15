Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
Son Dakika Yaşam Haber

Şanlıurfalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

48 dakika önce

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Şanlıurfa'da teröre lanet, kardeşliğe davet yürüyüşüne katıldı.

Şanlıurfalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Şanlıurfa'da teröre lanet, kardeşliğe davet yürüyüşüne katıldı.


Yürüyüşe katılan AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, yaptığı açıklamada, " Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın, Diyarbakırlı annelerimizin isyanına kulak vermelerini, oradaki annelerimizin yanlarında olmalarını istiyoruz" dedi.


Şanlıurfa'dan Diyarbakırlı annelere desteklerini bildiren Güven, "Annelerimiz HDP il binasının önünden ayrılmıyorlar. Annelerimiz sadece kendi çocuklarının değil, bütün çocukların anneleri, yürekleri oldular. Sesleri öyle gür çıkıyor ki Türkiye'yi titretiyor. Onların ateşi söndürecek, demiri eritecek yürekleri var. Annelerimizin sergiledikleri duruş çok kıymetli. Bu ses, bu isyan, bu çığlık gelecek nesillere de aktarılacak. On yıllar sonra minnet ve saygıyla anılacak. Hepimiz onları destekliyoruz. Yanlarındayız. Üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, AK Parti, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den istifa eden eski vekil Ömer Ünal'dan "AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor" iddiası
Davutoğlu'nun ekibinden Selçuk Özdağ: AK Parti'den 10 milletvekili ile görüşülüyor CHP'li Gürsel Tekin'den erken seçim çağrısı: Bu gidişatı tersine çevirmenin yolu sandıktan geçiyor Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:58:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]