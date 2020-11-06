Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti - Son Dakika

Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti

06.11.2020 16:32
Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti, System.String[]

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, başta Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluşturdu. 2 gün boyunca yağışın etkili olmasının ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Platosuna adeta akın etti. Yerleşkeyi ziyaret edenler park ve bahçelerde vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkarıp, bolca fotoğraf çekti.

Güneşli havayı fırsat bilerek Balıklıgöl'e geldiğini belirten Hanife Sakarya, "2 gündür yağmur yağıyordu. Bugün hava güneşli olunca direk kendimi Balıklıgöl'e attım. Çünkü burada kendimi huzurlu hissediyorum. Hz. İbrahim'in türbesi var burada bu yüzden huzurlu hissediyorum kendimi. Güzel bir yer dışarıdan da gelen baya bir turistler var. Beğeniyorlar ben her geldiğimde burayı kalabalık görüyorum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim, huzurlu bir yer" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Dumrul ise "Balıklıgöl'ün havasını içimize çekelim kendimize gelelim dedik. Umarım korona virüs bir an önce bizi bırakır, bizden kurtulur ya da biz ondan kurtulalım. Yorgun bir günden sonra bu havanın tertemiz bir havayı içlerine çekmek için herkesi buraya bekleriz. Buranın manevi, huzuru, bir başkadır. Hiçbir yerde bulamasınız. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti
Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti
Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti
Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti
Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti
Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti
Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalılar güneşli havada Balıklıgöl'e akın etti - Son Dakika


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