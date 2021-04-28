Şanlıurfaspor: 1-1

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı

Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi

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