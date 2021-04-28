Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika

Şanlıurfaspor: 1-1

28.04.2021 17:10
Şanlıurfaspor: 1-1, System.String[]

STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Cihad Buyurgan, İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 77 Emir Özsoy), Metin Yüksel (Dk. 70 Fatih Üge), Selimcan Temel (Dk. 62 Fatih Çiplak), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz (Dk.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mustafa Aydın, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Cihad Buyurgan,

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek - Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 77 Emir Özsoy), Metin Yüksel (Dk. 70 Fatih Üge), Selimcan Temel (Dk. 62 Fatih Çiplak), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz (Dk. 70 Gülhan Üreyen), Oğuz Çetinkaya (Dk. 62 Erdem Seçgin), Bilal Yıldırım, Ali Aydemir ŞANLIURFASPOR: Hakan Canbazoğlu - Göksu Alhas (Dk. 46 Gökdeniz Varol), Süleyman Luş (Dk. 80 Yunus Emre Gedik), Galip Güzel, Turgut Doğan Şahin, Muhammed Ali Kurt, Mustafa Çakır, Can Erdem, Cihan Can (Dk. 88 Fevzi Özkan), Onur Kolay (Dk. 88 İhsan Uğur Göktaş), Muhammet Raşit YöndemSARI KARTLAR: Ali Aydemir, Mehmet Özdıraz (İnegölspor), Onur Kolay, Galip Güzel, Cihan Can (Şanlıurfaspor)GOLLER: Dk. 88 Abdulkadir Kuzey (İnegölspor), Dk. 49 Gökdeniz Varol (Şanlıurfaspor)Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı.MAÇTAN DAKİKALAR49'uncu dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında Süleyman'ın ortasına yükselen Gökdeniz'in kafa vuruşu golü getirdi: 0-1.81'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in ceza sahası dışından vuruşunu kaleci zorlukla kornere çeldi.88'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Erdem'in ortasına yükselen Abdukadir'in kafa vuruşu golü getirdi: 1-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.


- Bursa
Şanlıurfaspor: 1-1
Şanlıurfaspor: 1-1
Şanlıurfaspor: 1-1
Şanlıurfaspor: 1-1
Şanlıurfaspor: 1-1

Şanlıurfaspor, Fatih Çiplak, İnegölspor, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı İtalyan ekibi Roma, yasakları çiğneyip tesise gelen binlerce taraftarının yaptığı uğurlamayı paylaşarak ülkeyi karıştırdı Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat Filiz'i döverek ölümüne neden olmaktan yargılanan eşine beraat Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik eleştirileri yüzünden üyeliği askıya alınan Fatih Altaylı, mahkemeden de veto yedi Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi Prens William ve eşi, Türk firmaya teşekkür mektubu gönderdi İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım
Yargıtay, Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya mensup 35 sanığın beraat kararını bozdu Yargıtay, Gezi Parkı olaylarında yer alan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya mensup 35 sanığın beraat kararını bozdu         
17:57
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı         
17:21
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak         
17:03
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var         
16:33
İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik         
16:16
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı         
15:02
Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber         
13:38
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak         
12:10
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 18:19:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfaspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement