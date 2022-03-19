Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı - Son Dakika
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Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı

19.03.2022 02:53

Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şantiyenin bekçisinin kaldığı kulübede yangın çıktı.

Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şantiyenin bekçisinin kaldığı kulübede yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan bekçi hafif yaralandı.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde bulunan bungalov evlerinin şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyenin bekçisi O.Ö.'nün kaldığı kulübede sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören bekçi, yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada ellerinde yanıklar oluştu. Daha sonra bekçinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kulübeyi esir alan alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ellerinden hafif yaralanan bekçinin tedavisi ise bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında kulübe tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı
Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı
Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı
Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı
Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı
Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı
Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı

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Soba külü yangın çıkardı Soba külü yangın çıkardı Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı Son dakika haberleri... Soba külü yangın çıkardı

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şantiye bekçisinin kaldığı kulübe alevlere teslim oldu: Bekçinin elleri yandı - Son Dakika


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