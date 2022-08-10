Çin'in Sanya Tatil Beldesinde Mahsur Kalan Turistlerin İlk Grubu Evlerine Döndü

SANYA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki sahil tatil beldesi Sanya'dan 125 turisti taşıyan bir uçak Salı günü saat 16.28'de ülkenin kuzeybatısındaki Xi'an'a gitmek üzere havalandı. Küme halinde görülen yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle mahsur kalan turistler eve dönen ilk grupta yer aldılar. Sanya'daki yetkililer, mahsur kalan 80.000'den fazla turistin ihtiyaçlarını hızla karşılamaya çalışıyor. Hainan Kovid-19 önleme ve kontrol merkezi Salı günü, eyalette mahsur kalan turistlerin geri dönüş için gerekli olan zorunlulukları ayrıntılı bir şekilde anlatan bir bildiri yayımladı. Bildiriye göre, Sanya'daki yerel yetkililer, turistlerin enfeksiyon ve bulaşma risklerini değerlendirdikten sonra, daha fazla bulaşmayı önlemek için turistleri ayrı gruplar halinde güvenli ve düzenli bir şekilde taşıyacak. Hainan'da 1 Ağustos'tan 9 Ağustos günü öğleye kadar, 1.899 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Hainan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş uzmanı Jin Yuming'e göre, epidemiyolojik araştırmalar ve gen dizileme analizi, mevcut salgının Omicron alt varyantı BA.5'ten kaynaklandığına işaret ediyor. Çinli bir sağlık yetkilisinin geçen ay belirttiğine göre, Omicron alt varyantı BA.5, dünya çapında Kovid-19'un baskın türü haline geliyor ve Çin'de küme halinde vakalara sebep oluyor.