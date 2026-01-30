Sapanca\'da 3 Yaşındaki Çocuk Havuzda Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov tesisinde havuza düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk Tuzla'da toprağa verildi.

İddiaya göre, Sapanca'da bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları İnci Y. havuza düşerek hayatını kaybetti. 3 yaşındaki çocuk, Tuzla Yeşildere Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda, tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları İnci Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İnci Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL