Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici' - Son Dakika
BBC

Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'

15.03.2021 13:17
Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici', System.String[]

Londra'da Cumartesi günü cinayet kurbanı Sarah Everard için düzenlenen anma etkinliğine polisin müdahalesi sonrası Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları, İngiltere'de yayımlanan hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumartesi günü kaçırılarak öldürülen Sarah Everard için düzenlenen anma etkinliğine polisin müdahalesi sonrası Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick'e yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları, İngiltere'de yayımlanan hemen hemen tüm gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Gazeteler, kadın göstericilerin kelepçelenerek yerlerde sürüklenmesi sonrası bu çağrılara "Kimse koltuklarında oturup bizi eleştirmesin" diye yanıt veren Dick'in istifayı reddettiğini, protestocuların ise polisin tavrını "utanç verici" bulduğunu yazdı.

Guardian gazetesi, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, Dick'in etkinliğe neden müdahale edildiğine ilişkin izahatınını "tatmin edici" bulmadığını ve Emniyet Müdürü'nü kamuoyu önünde eleştirdiğini aktardı.

Gazeteye göre polisin müdahalesiyle ilgili olarak bir bağımsız soruşturma başlatıldığını aktardı.





Raporun iki hafta içinde çıkmasının beklendiğini kaydeden Guardian'a göre Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Patel'in Londra'nın ilk kadın emniyet müdürü olarak 2017'de bu göreve gelen 61 yaşındaki Dick'e destek belirttiğini yazdı.

Gazete, bu eleştirilerin polisin gösterilere müdahale yetkisini artıran bir yasa tasarısının Meclis'te tartışıldığı bir döneme rastladığına dikkat çekti. 150'den fazla sivil toplum örgütünün "temel haklara saldırı" diye nitelediği düzenleme, bugün parlamentoda tartışılmaya başlanacak.

Gazetede yer alan başka bir haberde anma etkinliğinde yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelenen Patsy Stevenson adlı kadının polisin tavrını "utanç verici" diye nitelediği ve tekrar protesto eylemlerine katılacağını söylediği aktarıldı.

'Emniyet Müdürü'nün görevde kalma savaşı'

"Anma töreni kaosundan sonra Emniyet Müdürü görevinde kalmak için mücadele ediyor" manşetiyle çıkan Times gazetesi ise Dick'in bu görevde kalıp kalmayacağı konusunda söz hakkı bulunan Londra Belediye Başkanı Khan'ın anma etkinliğinde yaşanan sahneleri "kabul edilemez" diye nitelediğini belirtildi.

Metro gazetesi, elleri kelepçelenen Patsy Stevenson'ın sosyal medyada binlerce kez paylaşılan fotoğrafına eşlik eden haberde Emniyet Müdürü'nün "Hiçbir yere gitmiyorum" sözlerini manşetine taşıdı.





Daily Mail gazetesi, polisin anma etkinliğine müdahalesini "çirkin" diye tanımladı ve Dick'e yönelik istifa baskılarının arttığını kaydetti.

Daily Mirror gazetesi "Acı ve öfke" manşetiyle çıktı. Gazete, dün binlerce kişinin Sarah Everard'ın öldürüldüğü noktaya çiçekler bıraktığını yazdı. Daily Telegraph gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın bugün Dick'le bir araya geleceğini aktardığı haberinde Londra Emniyet Müdürü'nün "Sarah'ın anısına düzenlenen bir etkinliğin bu şekilde sonlanmasını istemezdim. Ancak personelim Covid-19 kısıtlamalarında yasaları uygulamak zorundaydı" şeklindeki sözlerine yer verdi.





Ne olmuştu?

Sarah Everard, 3 Mart'ta Londra'da bir arkadaşını ziyaretinin ardından akşam saatlerinde eve yürüyerek dönerken kaybolmuştu.

Everard'ın cansız bedeni günler sonra İngiltere'nin doğusundaki Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak bir polis memuru gözaltına alındı. Gözaltında bulunan polis memuru Wayne Couzens'e zorla alıkoyma ve cinayet suçlamaları yöneltildi. Arama çalışmaları sırasında polisin, Everard'ın son görüldüğü bölgede yaşayan kadınlara gece yalnız sokağa çıkmamalarını söylemesi tepki topladı.

"Sokakları Geri İstiyoruz" (Reclaim These Streets) sloganı altında bir araya gelen bir grup kadın, Cumartesi akşamı için eylem çağrısı yaptı.

Ancak Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle anma etkinliğine izin verilmedi. Eylemi düzenleyen platformun Yüksek Mahkeme'den olumsuz yanıt almasından sonra çağrısını geri çekmesine rağmen yüzlerce kadın ellerinde mumlarla Everard'ın öldürüldüğü bölgenin yakınlarında toplandı.

Polisin anma törenine müdahale ederek bazı kadınları yerlerde sürüklemesi ve kelepçelemesi tepki çekti. Dün parlamento binası ve Trafalgar Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi polisin tavrını protesto etti. Polis bu gösterilere müdahale etmedi.

Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'
Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'
Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'
Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici'

Cumartesi, England, İstifa, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sarah Everard cinayeti: İngiltere basınında, anma etkinliğine polis müdahalesi manşetlerde: 'Utanç verici' - Son Dakika Dünya

BBC

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