Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile şarampole devrildi.

Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.


Kaza, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Salur (27) yönetimindeki 20 AAP 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezi istikametinde giderken polis uygulama noktası yakınlarında şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Arazi içerisine devrilen otomobilin sürücüsü Salur, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı noktadan çıkartıldı.


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Salur, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bina yanarken berber tıraş etti kahvehanedekiler oyun oynadı evdeki çekirdek çitledi
Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 05:22:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralı kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]