SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı - Son Dakika

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan FBIH'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
10.03.2021 14:35
Balkan ülkesi Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.
Balkan ülkesi Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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