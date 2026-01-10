Sarayburnu Balinaları Denizle Buluştı

Kendilerine 'Sarayburnu Balinaları' adını veren yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, lodosa rağmen denize girdi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Sabah saat 10.00 sıralarında, kendilerine 'Sarayburnu Balinaları' adını veren 20 kişiden oluşan grup, Fatih Sarayburnu'na geldi. Gruptakiler bir süre hazırlandıktan sonra, dalgalara rağmen denize girerek yaklaşık 30 dakika yüzdü.