Saraykent'te ilköğretim haftası kutlandı - Son Dakika

Tören sonunda birinci sınıflara hediyeleri Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafından verildi. Kaymakam Ali Açıkgöz yaptığı konuşmada öğrencilerin okula gelmesiyle okulların çiçek açtığını belirterek bütün öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kimse ne yaptığını anlamadı! Kendini arabanın önüne atan adam, hiçbir şey olmamış gibi kalktı